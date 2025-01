Keine Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen auf der Grünen Woche

Berlin: Wenn am kommenden Freitag die Landwirtschaftsschau Grüne Woche beginnt, werden dort keine Rinder, Schweine, Schafe oder Ziegen ausgestellt. Grund dafür ist der vorgestern bekannt gewordene Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg, wie das Bundeslandwirtschaftsministeriums mitteilte. Das Ausstellungsverbot diene zum Schutz vor der Ausbreitung des hochansteckenen Tiervirus. Bislang sind drei Wasserbüffel verendet. Die übrigen Tiere auf dem brandenburgischen Hof wurden geötet. Ebenso Huftiere in unmittelbarer Umgebung. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat inzwischen das Ursprungs-Virus ermittelt. Geeignete Impfstoffe dagegen könnten innerhalb weniger Tage hergestellt werden, so die Forschungseinrichtung.

