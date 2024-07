Keine Olympia-Medaillen für Deutschland am zweiten Wettkampftag

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Fußball-Frauen ihr zweites Gruppenspiel gegen die USA mit 1:4 verloren. Nächster Gegner am Mittwoch ist Sambia. Im Schwimm-Finale über 100 Meter Brust haben die beiden Deutschen Melvin Imoudu und Lucas Matzerath mit den Plätzen vier und fünf eine Medaille knapp verpasst - genauso wie Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling als Vierte. Heute haben der Schwimmer Lukas Märtens und Springreiter Michael Jung die besten deutschen Medaillenchancen, Märtens am Abend über 200 Meter Freistil und Jung am Nachmittag im Einzel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 06:00 Uhr