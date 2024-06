Katholische Kirche meldet 400.000 Austritte für 2023

Bonn: In Bayern sind im vergangenen Jahr fast 107.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das sind deutlich weniger als im Jahr 2022, als die katholische Kirche im Freistaat mit über 154.000 Austritten einen Negativrekord verzeichnet hatte. Bundesweit gab es 2023 gut 400.000 Kirchenaustritte - auch das ist ein Rückgang. Die Zahlen hat die Deutsche Bischofskonferenz am Mittag bekannt geben. Der Kölner Generalvikar Assmann sagte, es sei erst mal erfreulich, dass es weniger Austritte gegeben habe - aber die Freude sei verhalten, weil die Zahlen immer noch sehr hoch seien. Insgesamt gehören in Deutschland noch gut 46 Prozent der Bevölkerung einer der beiden großen Kirchen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 12:45 Uhr