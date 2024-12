Katholische Kirche eröffnet Sternsinger-Aktion im Paderborner Dom

Paderborn: Die katholische Kirche eröffnet am Vormittag ihre bundesweite Sternsingeraktion. Das Motto lautet in diesem Jahr "Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Im Paderborner Dom gibt es zunächst einen Gottesdienst mit Erzbischof Bentz, danach werden die Sternsinger entsendet. In den kommenden Wochen ziehen sie als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus. Die Spenden gehen an Projekte für Kinder auf der ganzen Welt. Im letzten Jahr kamen so fast 46 Millionen Euro zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 06:00 Uhr