Katholische Kirche eröffnet diesjährige Sternsinger-Aktion

Paderborn: Die katholische Kirche hat ihre jährliche Sternsingeraktion eröffnet. Zur zentralen Eröffnungsfeier kamen rund 1.500 Kinder und Jugendliche in den Paderborner Dom. Bei der weltweit größten Aktion von Kindern für Kinder besuchen Jungen und Mädchen, die sich als Heilige Drei Könige verkleiden, viele Haushalte. Sie überbringen Segenswünsche und bitten um eine Spende. Damit werden weltweit rund 1.000 Hilfsprojekte unterstützt. Am 6. Januar will auch Bundespräsident Steinmeier in Berlin eine Gruppe von Sternsingern empfangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 20:30 Uhr