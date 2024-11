Katholische Christen weltweit feiern Allerheiligen

Berlin: Katholische Christen weltweit gedenken heute ihrer Heiligen. Der 1. November ist in vielen europäischen Ländern und in fünf Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag - unter anderem in Bayern. Nach katholischem Verständnis sind die Heiligen Fürsprecher vor Gott, die von den Gläubigen angerufen werden können. Die evangelische Kirche kennt keine Heiligenverehrung in diesem Sinne. Für sie sind die Heiligen Vorbilder im Glauben. Heutzutage wird kaum noch eindeutig zwischen dem Fest der Heiligen am 1. und dem Allerseelentag am 2. November unterschieden. Allerheiligen und Allerseelen sind weitgehend zu einer kirchlichen Gedenkfeier geworden, bei der an alle Toten erinnert wird.

