Katholische Bistümer verzichten Entschädigungszahlungen an Missbrauchsbetroffene auf Obergrenze

Augsburg: Die deutschen katholischen Bistümer wollen bei Entschädigungszahlungen an Missbrauchsbetroffene vorerst keine Obergrenze setzen. Wie aus einer Umfrage der "Augsburger Allgemeinen" unter allen 27 Diözesen hervorgeht, würden nur ein einzelnen Bistümern vor hohen Zahlungen individuelle Gutachten erstellt. Grundsätzlich gebe es aber in keinem katholischen Bistum eine feste Obergrenze für Entschädigungszahlungen. Orientierung für Zahlungen gibt im Einzelfall eine Komission in Bonn, die unter anderem mit Juristen besetzt ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.07.2024 05:00 Uhr