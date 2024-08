Katholiken feiern Mariä Himmelfahrt

München: Weltweit feiern Katholiken heute die Aufnahme Mariens in den Himmel. Im Zentrum der Gottesdienste an Mariä Himmelfahrt steht die Kräuter-Segnung. Sie geht zurück auf die Legende, wonach im Grab Mariens nicht ihr Leichnam gelegen haben soll, sondern Blüten und Kräuter. Gesetzlicher Feiertag ist Mariä Himmelfahrt in Deutschland nur im Saarland und in den Gemeinden Bayerns, wo die Katholiken in der Mehrzahl sind. In weiten Teilen von Mittel- und Oberfranken wird ganz normal gearbeitet: in Nürnberg, Ansbach und Bayreuth etwa haben die Läden geöffnet.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 15.08.2024 05:00 Uhr