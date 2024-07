Kate Winslet erhält Ehrenpreis des Filmfests München

München: Die Oscar-Preisträgerin Kate Winslet ist heute beim Filmfest München zu Gast. Die 48-jährige Britin wird mit dem Ehrenpreis des Festivals ausgezeichnet, dem CineMerit Award. Zudem wird die Europapremiere ihres neuen Films "Die Fotografin" gefeiert. Winslet spielt darin die US-Amerikanerin Lee Miller, die während des Zweiten Weltkrieges als Kriegsberichterstatterin an die Front reiste und auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau miterlebte. Am Sonntagabend hatte bereits die US- Schauspielerin Jessica Lange einen CineMerit Award erhalten.

