Katar signalisiert Bereitschaft zu weiteren Verhandlungen im Gaza-Krieg

Doha: Katar zieht sich vorerst als Vermittler zwischen Israel und der Hamas zurück - gibt seine Rolle nach eigenen Angaben aber nicht gänzlich auf. Das Außenministerium in Doha dementierte entsprechende Berichte. Gleichzeitig hieß es von dort aber, man habe bereits vor zehn Tagen darüber informiert, dass man die diplomatischen Bemühungen aussetzen werde, falls es in dieser Gesprächsrunde nicht zu einer Einigung komme. Grundsätzlich sei Katar aber weiter bereit, seinen Beitrag zu leisten. Bei den Vermittlungen geht es um eine Waffenruhe im Gaza-Streifen und um die Freilassung der israelischen Geiseln, die sich noch immer in der Gewalt der islamistischen Hamas befinden. Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als einem Jahr hat Katar zusammen mit den USA und Ägypten eine maßgebliche Rolle bei den indirekten Verhandlungen der Kriegsparteien inne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 07:00 Uhr