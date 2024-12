Kassenärzte wehren sich gegen Kritik an Terminvergabe

Berlin: In der Debatte über lange Wartezeiten bei der Terminvergabe in Arztpraxen schlägt die Kassenärztliche Bundesvereinigung eine bessere Steuerung der Patienten vor. Kassenärzte-Chef Gassen sagte der "Rheinischen Post", Patienten, die sich aktiv zu anderen Praxen und Untersuchungen überweisen lassen, könnten etwa durch eine Beitragserstattung belohnt werden. Laut Gassen müssen Patienten in Hausarztpraxen nicht zwangsläufig lange auf einen Termin warten, da viele Akut-Sprechzeiten anböten. Auch bei Fachärzten seien die Wartezeiten im internationalen Vergleich kurz.

