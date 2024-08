Kassenärzte-Chef beklagt zunehmende Gewalt in Praxen

Berlin: Niedergelassene Ärzte in Deutschland haben es zunehmend mit aggressiven Patienten zu tun. Das beklagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, aggressives Verhalten und verbale Bedrohungen bis hin zu Tätlichkeiten seien ein wachsendes Problem in den Arztpraxen - vor allem gegenüber Arzthelferinnen. Die Probleme gingen auf eine kleine, aber wachsende Klientel zurück. Woher die Patienten kämen, sei dabei egal - das Problem sei "Nationen übergreifend", so Gassen. Er forderte daher die Bundesregierung auf, das Gesetz zum besseren Schutz von Einsatzkräften auch auf Arztpraxen auszuweiten. Wenn Krankenhaus- oder Praxismitarbeiter bedroht oder körperlich angegangen würden, sei dies genauso unerträglich, wie wenn Feuerwehrleute mit Flaschen beworfen würden, betonte der Kassenärzte-Chef.

