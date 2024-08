Kassen fordern von Lauterbach Maßnahmen gegen drohende Beitragserhöhungen

Berlin: Die Krankenkassen fordern von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ein gesetzliches Notpaket, um die drohenden Beitragserhöhungen in der Krankenversicherung zu verhindern. Die Chefin des Kassen-Spitzenverbandes, Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die sich abzeichnende Beitragserhöhungswelle zum Jahreswechsel könne noch abgewendet werden. Dazu brauche es aus dem Bundesgesundheitsministerium einen Plan und keine nonchalanten Ankündigungen, dass es einfach so weitergehe. Weitere Gesetze, die die gesundheitliche Versorgung kaum besser, dafür aber deutlich teurer machten, könne sich das Gesundheitswesen nicht länger leisten, sagte Pfeiffer. Konkret forderte sie von der Ampelkoalition, auf den Plan zu verzichten, den Krankenhausumbau aus Beitragsmitteln in Höhe von 25 Milliarden Euro zu finanzieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2024 01:00 Uhr