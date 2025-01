Kartellamt will hohe Strompreise bei Dunkelflaute überprüfen

Berlin: Das Bundeskartellamt will die zeitweise extrem hohen Preise an den Strombörsen genauer unter die Lupe nehmen. Das hat Behördenchef Mundt in der "Rheinischen Post" angekündigt. Er räumte ein, dass Preisausschläge nach oben nicht unerwartet kämen, da man mit weniger Kraftwerken in den Winter gehe. Man werde sich die Preisbildung während der sogenannten Dunkelflaute aber genau ansehen. - Um den Absatz von Elektroautos anzukurbeln, braucht es nach den Worten des Kartellchefs mehr Wettbewerb an den Ladesäulen. Der komme nicht zustande, wenn die Kommunen die Flächen vor allem an die eigenen Stadtwerke vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 07:00 Uhr