Kartelfans rufen Weltschafkopftag aus

Münchberg: Kartelfans haben den heutigen Sonntag zum Weltschafkopftag erklärt. Unterstützt wird die Initiative unter anderem vom bayerischen Heimatministerium und dem bayerischen Philologenverband - einem Zusammenschluss von Studierenden, Referendaren und Lehrkräften. Schafkopfspielen schule neben mathematischen und strategischen Kompetenzen auch soziale und emotionale Intelligenz, so der Vorsitzende Michael Schwägerl. Eine zentrale Veranstaltung findet in Oberfranken statt. Schafkopf wird in Bayern seit 1895 gespielt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 10:00 Uhr