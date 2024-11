Karnevalshochburgen eröffnen Session mit schwulem Dreigestirn in Köln

Köln: In den Karnevalshochburgen am Rhein haben pünktlich um 11 Uhr 11 tausende Jecken die fünfte Jahreszeit eröffnet. So verzeichneten etwa Düsseldorf und Mainz einen starken Andrang kostümierter Närrinnen und Narren - trotz trüben und nass-kalten Wetters. Köln musste sogar eine Feiermeile frühzeitig schließen, weil zu viele Menschen kamen. Die Stadt startete erstmals mit einem schwulen Dreigestirn in die Karnevalszeit. Die sogenannte "Stattgarde" stellt heuer Prinz, Bauer und Jungfrau. Oberbürgermeisterin Reker sieht darin ein starkes Signal für die Offenheit Kölns.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 13:00 Uhr