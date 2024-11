Kanzler Scholz würdigt Fall der Mauer als "Glückstag für Deutschland"

Budapest: Bundeskanzler Scholz hat den Mauerfall vor 35 Jahren als "Sieg der Freiheit" gewürdigt. In einer Videobotschaft zum 9. November sprach der Kanzler von einem "Glückstag" für Deutschland mit einer Botschaft, die aktueller denn je sei. Diese laute: "Mut, Zuversicht und Zusammenhalt zahlen sich aus. Gegeneinander erreichen wir nichts, nur zusammen sind wir stark!" Weiter sagte Scholz, gerade jetzt, wo die weltpolitische Lage so herausfordernd sei, müssten die Europäer zusammenhalten. In Berlin wird heute mit mehreren Feiern an den Fall der Mauer erinnert.

