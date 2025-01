Kanzler Scholz wirbt auf SPD-parteitag für gerechte Löhne und Renten

Berlin: Kanzler Scholz sieht Deutschland an einem Scheideweg. Auf dem SPD-Parteitag sagt er wörtlich: "Wenn wir in Deutschland am 23. Februar falsch abbiegen, dann werden wir am Morgen danach in einem anderen Land aufwachen." Es sei eine Zeit, in der immer mehr Rechtspopulisten in Regierungen sitzen. Zudem warf er der Union Ideenlosigkeit vor und warnte vor einer Regierungsübernahme von CDU und CSU. Die Partei für die ganz normalen Leute sei die SPD. Die Sozialdemokraten wollen sich laut Scholz für gerechte Löhne und stabile Renten einsetzen. Scholz soll in Kürze offiziell von den Delegierten als Kanzlerkandidat bestätigt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 14:00 Uhr