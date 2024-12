Kanzler Scholz ruft an Silvester zu Zusammenhalt auf

Berlin: Zum Jahreswechsel hat Bundeskanzler Scholz zum Zusammenhalt aufgerufen. In seiner Neujahrsansprache sagte er, Deutschland sei kein Land des Gegeneinanders oder "Aneinandervorbeis", sondern ein Land des Miteinanders. Daraus könne man Kraft schöpfen, auch und vor allem in schwierigen Zeiten. Dass die Menschen hierzulande zusammenhielten, sei nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg "eindrucksvoll" zu spüren gewesen, sagte der Kanzler weiter. Mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl rief Scholz die Wählerinnen und Wähler dazu auf, am 23. Februar ihre Stimme abzugeben. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmten, wie es in Deutschland weitergehe und nicht die "Inhaber sozialer Medien“. Damit spielte Scholz auf die Wahlwerbung des US-Milliardärs Elon Musk für die AfD an. Die Neujahrsansprache des Kanzlers wird heute um 19 Uhr 15 im ZDF und um 20 Uhr 10 im Ersten ausgestrahlt. Bayern2 sendet sie um 19 Uhr 5 nach den Nachrichten.

