Kanzler Scholz besucht Bundesamt für Migration in Nürnberg

Nürnberg: Bundeskanzler Scholz wird heute zu einem Besuch in Bayern erwartet. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will sich Scholz über die aktuelle Situation bei den Asylverfahren in Deutschland informieren. Das Bundesamt arbeitet angesichts der Vielzahl der Anträge an der Kapazitätsgrenze. Anschließend reist der Kanzler weiter zum Medizingerätehersteller Siemens Healthineers nach Erlangen. Zum Abschluss wird Scholz am Abend auf einem biologisch arbeitenden Bauernhof im Landkreis Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2024 08:00 Uhr