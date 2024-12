Kanzler schlägt niedrigere Mehrwertsteuer auf Lebensmittel vor

Berlin: Bundeskanzler Scholz schlägt vor, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Er sagte in den ARD-Tagesthemen, das wäre keine große Belastung für den Bundeshaushalt, würde aber vielen helfen, die wenig verdienen. Konkret will er den Steuersatz für Grundnahrungsmittel von 7 auf 5 Prozent herabsetzen. Scholz sagte, es sei wichtig, jetzt etwas zu unternehmen, was jeder beim täglichen Bedarf merkt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2024 01:00 Uhr