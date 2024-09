Kanzler Nehammer zeigt sich bei Wahl in Österreich zuversichtlich

Wien: In Österreich sind noch bis 17 Uhr knapp 6,4 Millionen Menschen zur Parlamentswahl aufgerufen. Bundeskanzler Nehammer von der konservativen ÖVP gab am Vormittag seine Stimme ab und zeigte sich zuversichtlich. Er habe zuletzt eine "starke Wahlbewegung" zugunsten seiner Partei gespürt. In letzten Umfragen lag die ÖVP an zweiter Stelle, knapp hinter der in Teilen rechtsextremen FPÖ. Diese könnte zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte eine Nationalratswahl gewinnen. Trotzdem wäre es in diesem Fall nicht sicher, dass die FPÖ auch den Bundeskanzler stellen könnte, weil sie auf einen oder mehrere Koalitionspartner angewiesen wäre. Bisher haben die anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der FPÖ unter Spitzenkandidat Kickl ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 13:00 Uhr