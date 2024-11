Kanzler berät mit SPD-Spitzen und Lindner in Berlin

Berlin: Bundeskanzler Scholz ist nach ARD-Informationen mit den Spitzen der SPD im Kanzleramt zusammengekommen, um über die Krise der Koalition zu beraten. Die Parteichefs Klingbeil und Esken sowie Generalsekretär Miersch nehmen an dem Treffen im Kanzleramt teil. Auch FDP-Chef Lindner soll dazugestoßen sein. Er hatte im ZDF zuvor mit Blick auf unterschiedliche Konzepte der Ampelparteien eine schnelle Klärung der Situation angekündigt. SPD-Chef Klingbeil sprach im "Bericht aus Berlin" von einer Woche der Entscheidung. Es sei zu klären, ob die Ampelpolitiker noch genug Puste hätten, die Zukunftsfragen zu lösen. Am Mittwoch stehen schwierige Entscheidungen über den neuen Haushalt und das Wachstumspaket an. Scholz will sich zuvor mehrmals mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner treffen.

