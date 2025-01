Kaniber kündigt Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik an

München: Landwirtschaftsministerin Kaniber will eine Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik, sollte die Union die Bundestagswahl gewinnen. In der Sendung "Jetzt red I" im BR-Fernsehen kritisierte Kaniber eine überbordende Bürokratie, die die Landwirte ersticke. Die CSU-Ministerin sagte wörtlich: “Wir haben Landwirte, keine Schreibwirte - die wollen bei den Viechern sein, die wollen auf dem Acker stehen und die wollen nicht gegängelt werden.” Außerdem will Kaniber die Rückvergütung beim Agrar-Diesel erhalten. Sie verwies dabei auf Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen europäischen Mitgliedstaaten, in denen die Landwirte solche Erstattungen bekommen.

