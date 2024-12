Kaniber beklagt Rückgang der Nutztierhaltung in Bayern

München: Die Nutztierhaltung in Bayern geht weiter zurück: In den vergangenen drei Jahren haben mehr als zwölf Prozent der Mastschweinehalter und Zuchtsauenhalter sowie mehr als sieben Prozent der Milchviehhalter aufgegeben. Das geht aus dem heute vorgestellten Agrarbericht für Bayern hervor. Landwirtschaftsministerin Kaniber macht fehlende Planungssicherheit und ständige Rechtsverschärfungen durch das grün-geführte Bundeslandwirtschaftsministerium dafür verantwortlich. Mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 31 Hektar bleibe Bayern ein Standort für eine bäuerliche und kleinstrukturierte Landwirtschaft, so die CSU-Politikerin. Jeder siebte Arbeitsplatz in Bayern hängt laut Agrarbericht direkt oder indirekt mit der Landwirtschaft zusammen.

