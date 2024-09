Kampagne für elektronische Patientenakte startet

Berlin: Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Werbekampagne für die elektronische Patientenakte gestartet. Minister Lauterbach sprach bei der Vorstellung von einem großen Tag für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Nach 20 Jahren Vorbereitung gehe die elektronische Patientenakte, kurz ePA, nun in 100 Tagen an den Start. Die digitale Akte soll alle Arztbriefe, Befunde, Bildaufnahmen und Verordnungen eines gesetzlich versicherten Patienten erhalten. Lauterbach verwies darauf, dass den Medizinern derzeit oft wichtige Befunde fehlen, wenn sie Patienten notfallmäßig behandeln. Die ePA löse das Problem. Auch Wechselwirkungen von Medikamenten ließen sich drastisch reduzieren. Der Gesundheitsminister sprach von jährlich bis zu 65.000 Todesfällen, die so verhindert werden könnten. Nach seinen Worten bleiben die Patienten aber Herr ihrer Daten und können selbst entscheiden, wem sie Zugriff gestatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 15:00 Uhr