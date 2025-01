Kaliforniens Gouverneur rechnet mit teuerster Naturkatastrophe der USA

Los Angeles: In Kalifornien ist einer der Brände nach offiziellen Angaben eingedämmt. Den Behörden zufolge sind die drei anderen Feuer allerdings nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Toten ist auf 16 gestiegen. Die Feuerwehr fürchtet, dass der Wind wieder stärker wird. Das dürfte die Löscharbeiten erschweren. Erst Ende der Woche rechnen Meteorologen mit einer Entspannung - dann sinken die Temperaturen und es wird etwas Regen erwartet. Unterdessen geht Kaliforniens Gouverneur Newsom davon aus, dass die Brände in Los Angeles zur teuersten Naturkatastrophe in der Geschichte der USA werden; zumindest was die Kosten und das Ausmaß angeht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 18:00 Uhr