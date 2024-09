Kalifornien kämpft weiter gegen die Waldbrände

Los Angeles: Im US-Bundesstaat Kalifornien sind tausende Menschen auf der Flucht vor den Waldbränden. Nach Angaben von US-Medien wurden zahlreiche Bewohner in San Bernardino County aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Bezirk grenzt an Los Angeles. Behörden zufolge brennt es inzwischen unkontrolliert auf einer Fläche von etwa 80 Quadratkilometern. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz. Bisher wurden mindestens drei Menschen verletzt. Die Flammen bedrohen mehr als 35.000 Gebäude, darunter Wohnhäuser und Geschäfte. Seit dem Wochenende gilt der Notstand. So können Geld und Hilfsmittel schneller bereitgestellt werden. Wegen der Hitze in der Region ist keine Entspannung in Sicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 10:45 Uhr