Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine gehen weiter

Kiew: In der Ukraine hat es am frühen Morgen wieder Luftalarm im gesamten Land gegeben - wegen möglicher russischer Angriffe. In der Nacht hatte Russland nach ukrainischen Angaben rund 40 Drohnen und Raketen abgefeuert. Die meisten davon seien abgeschossen worde, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Unterdessen setzte das ukrainische Militär seinen Vorstoß in der westrussischen Region Kursk fort. Präsident Selenskyj nannte den Einsatz eine Frage der Sicherheit: Es seien Gebiete erobert worden, von denen aus Russland Angriffe auf die Ukraine gestartet habe. Russland müsse zum Frieden gezwungen werden, so Selenskyj. Russlands Präsident Putin wiederum forderte die Streitkräfte seines Landes auf, die ukrainischen Einheiten schnellstmöglich zurückzudrängen.

