Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah gehen weiter

Tel Aviv: In der israelischen Küstenmetropole und in anderen Städten des Landes ist in der Früh Luftalarm ausgelöst worden. Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben eine Rakete auf das Hauptquartier des israelischen Geheimdienstes Mossad in Tel Aviv abgefeuert, sie konnte aber offenbar abgefangen werden. Die schiitische Miliz macht den Mossad für die Explosion tausender Pager und Funkgeräte in der vergangenen Woche im Libanon verantwortlich. Die israelische Armee hat in der vergangenen Nacht wieder Ziele der Miliz im Libanon angegriffen. Dort sind zehntausende Menschen auf der Flucht. Die Eskalation ist eines der bestimmenden Themen bei der UN-Vollversammlung in New York und soll heute im Mittelpunkt einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrats stehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.09.2024 11:15 Uhr