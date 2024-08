Kämpfe in der Region Kursk dauern an

Moskau: Nachdem ukrainische Truppen in das russische Grenzgebiet um Kursk eingefallen sind, dauern die Gefechte dort den sechsten Tag in Folge an. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, 35 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden. Der Gouverneur von Kursk sprach von 15 Verletzten durch Trümmerteile. Laut Staatsfernsehen wurden in der Region mehr als 20 provisorische Unterkünfte für Zivilisten eingerichtet. Die ukrainische Seite machte zum Kampfgeschehen nur wenige Angaben. Im Lagebericht ist davon die Rede, dass die Nachschubstrecke für die ukrainischen Verbände in der Region Kursk von den Russen angegriffen wird. Auch die Kämpfe im Osten der Ukraine gehen weiter. Bei Pokrowsk am Rande des Donbass sollen russische Einheiten allein heute 26-mal versucht haben, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 19:00 Uhr