Kämpfe im Libanon gehen weiter

Beirut: In der Nacht hat Israel seine Angriffe auf Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon fortgesetzt. Seit gestern griff das Militär eigenen Angaben zufolge rund 400 Stellungen an, darunter einsatzbereite Raketenabschussrampen sowie "terroristische Infrastruktur". Aus dem Libanon waren im Tagesverlauf nach israelischen Militärangaben dutzende Geschosse Richtung Nordisrael abgefeuert worden. In Ramallah im Westjordanland haben israelische Streitkräfte unterdessen das Büro des Fernsehsenders Al-Dschasira gestürmt. Wie der Sender mitteilte, wurde zudem eine Schließung von 45 Tagen angeordnet. Gegen Al-Dschasira besteht bereits ein Sendeverbot in Israel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 06:00 Uhr