Kabinett will Strategie zur besseren Anpassung an den Klimawandel beschließen

Berlin: Die Bundesregierung will am Vormittag eine neue Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels beschließen. Im Fokus steht dabei unter anderem eine bessere Warnung der Bevölkerung bei Extremwetterereignissen. In dem Papier heißt es, schwere Unwetterereignisse wie im Ahrtal 2021 hätten wiederholt gezeigt, welch hohe Bedeutung einer frühzeitigen und effektiven Warnung der Bevölkerung zukomme. Konkret sollen deshalb etwa die Nutzerzahlen der Warn-App NINA bis 2030 auf 16 Millionen steigern. Das Kabinett befasst sich außerdem mit einem Gesetzentwurf zur Mietpreisbremse. Die Vorlage von Justizminister Wissing sieht eine Verlängerung bis Ende 2029 vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 08:00 Uhr