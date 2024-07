Kabinett will Steuerentlastungen beschließen

Berlin: Die Bundesregierung will heute mehrere Steuerentlastungen auf den Weg bringen. So sollen der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag erhöht werden - rückwirkend zum Jahresbeginn. Das Kindergeld soll um fünf Euro monatlich pro Kind steigen. Bei Ehepaaren, in denen beide Partner arbeiten, gilt künftig automatisch die Steuerklasse 4 - die Kombination der Klassen 3 und 5 fällt weg. Insgesamt soll sich die Steuerbelastung für Paare dadurch aber nicht ändern. Außerdem wird der Steuertarif an die Inflation angepasst, damit bei Lohnerhöhungen die Steuerbelastung nicht übermäßig steigt.

