Kabinett will neue Freibeträge und Steuerklassen beschließen

Berlin: Die Bundesregierung will heute gleich mehrere Entlastungen bei der Einkommensteuer und den Steuerklassen auf den Weg bringen. Die Änderungen sind Teil eines Gesetzentwurfs von Finanzminister Lindner. Vorgesehen ist demnach, dass der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag angepasst werden. Auch das Kindergeld soll angehoben werden - um 5 Euro monatlich ab dem kommenden Jahr. Außerdem sollen bei Verheirateten die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden, um die Belastung gerechter auf die Eheleute zu verteilen. Finanzminister Lindner will so bis zum Jahr 2026 für eine Entlastung von insgesamt 23 Milliarden Euro sorgen. Die geplanten Änderungen müssen noch vom Bundestag beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 06:00 Uhr