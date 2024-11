Kabinett bringt Gewalthilfegesetz auf den Weg

Berlin: Die Bundesregierung will Frauen besser schützen und hat den Entwurf für ein Gewalthilfegesetz auf den Weg gebracht. Zu den Kernpunkten gehört der Ausbau und die Finanzierung von Frauenhäusern. Dem Gesetzentwurf zufolge sollen die Länder verpflichtet werden, ein ausreichendes Angebot an Schutzplätzen und Beratungsstellen bereitzuhalten. Die Leistungen sollen künftig kostenfrei sein. Dem Bundeskriminalamt zufolge nimmt die Gewalt gegen Frauen und Mädchen weiter zu. Beinahe jeden Tag wurde im vergangenen Jahr eine Frau in Deutschland getötet. Da die Regierung keine Mehrheit mehr im Bundestag hat, ist sie auf die Unterstützung der Union angewiesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 18:00 Uhr