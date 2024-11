Kabinett beschließt weitgehende Pflicht zur Solarstrom-Selbstvermarktung

Berlin: Angesichts des rasanten Ökostrom-Wachstums will die Bundesregierung fast alle Betreiber von Wind- und Solaranlagen zum selbstständigen Vermarkten ihres Stroms zwingen. Das Kabinett hat die Reform des Energiewirtschaftsrechts beschlossen. Mittlere und kleinere Anlagen unter 100-Kilowatt-Leistung konnten bislang ihren Strom zu Garantiepreisen über 20 Jahre an den Netzbetreiber verkaufen. Künftig sollen neue Anlagen bis hinab zu 25-Kilowatt-Leistung ihren Strom selbst direkt vermarkten. Nach dem Aus der Ampel gilt es jedoch als unwahrscheinlich, dass das Gesetz noch in dieser Wahlperiode beschlossen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 17:00 Uhr