Kabinett beschließt weitgehende Pflicht zur Solarstrom-Selbstvermarktung

Berlin: Angesichts des rasanten Ökostrom-Wachstums will die Bundesregierung fast alle Betreiber von Wind- und Solaranlagen zum selbstständigen Vermarkten ihres Stroms zwingen. Das Kabinett hat die Reform des Energiewirtschaftsrechts beschlossen. Mittlere und kleinere Anlagen unter 100-Kilowatt-Leistung konnten bislang ihren Strom zu festen, garantierten Preisen über 20 Jahre an den Netzbetreiber verkaufen. Künftig sollen neue Anlagen bis hinab zu 25-Kilowatt-Leistung ihren Strom selbst direkt vermarkten. Nach dem Aus der Ampel gilt es jedoch als wenig wahrscheinlich, dass das Gesetz noch in dieser Wahlperiode beschlossen wird. Die FDP hat weitergehende Reformen des Energiemarktes verlangt.

