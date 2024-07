Kabinett beschließt Reform zur Entlastung von Kliniken

Berlin: Das Kabinett hat außerdem Neuerungen im Gesundheitswesen beschlossen: So soll die Notfallversorgung künftig verbessert werden. Nach einem Gesetz von Gesundheitsminister Lauterbach sollen Verletzungen oder Erkrankungen künftig bereits telefonisch vorab geklärt werden. Ziel ist es, Kliniken zu entlasten und Notfälle schneller zu erkennen. Schätzungen zufolge braucht ein Drittel der Patienten in der Notfallambulanz keine akute Versorgung. Außerdem soll durch eine erleichterte Organ-Spende von Nieren der Kreis der Empfänger größer werden. Das Kabinett will zudem im Kampf gegen Volkskrankheiten durch ein neues Bundesinstitut für mehr Prävention sorgen. Die Behörde übernimmt ab Januar die Aufgaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.07.2024 18:15 Uhr