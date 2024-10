Kabinett beschließt Fachkräftestrategie für Indien

Berlin: Das Bundeskabinett hat eine Strategie zur Gewinnung von Fachkräften aus Indien beschlossen. Mit mehr als 30 Maßnahmen will die Regierung es Arbeitskräften aus Indien leichter machen, nach Deutschland zu kommen. Laut Bundesarbeitsminister Heil will man so dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Unter anderem soll die Visavergabe weniger bürokratisch sein und beschleunigt werden. Diejenigen, die schon in Deutschland sind, sollen besser integriert werden - etwa mehr Unterstützung erhalten, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 12:00 Uhr