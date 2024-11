Kabinett beschließt bessere Hilfe für gewaltbetroffene Frauen

Berlin: Die Bundesregierung will Frauen besser vor Gewalt schützen und hat den Entwurf für ein Gewalthilfegesetz beschlossen. So soll der Rechtsanspruch von Opfern geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt auf Schutz und Hilfe verankert werden. Außerdem soll das Hilfesystem ausgebaut werden - dazu zählen vor allem mehr Frauenhäuser, Schutzwohnungen und Beratungsstellen. Die Länder müssten dann ein ausreichendes Angebot solcher Möglichkeiten sicherstellen. Bisher fehlen in Deutschland laut einer neuen Statistik mehr als 14.000 Plätze in Frauenhäusern. Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt ist nach Angaben des Bundeskriminalamtes in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen. 2023 gab es mehr als 250.000 Opfer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 13:00 Uhr