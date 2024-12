Kabinett berät über besseren Zugang zu Ehrenamt

Berlin: Die Bundesregierung will Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, den Zugang erleichtern. Ein Bericht, den Familienministerin Paus in Auftrag gegeben hat, kommt zu dem Schluss, es gebe hier soziale Hürden. In dem Gutachten, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, Menschen, die an der Armutsschwelle leben und Erwerbslose hätten es schwerer, sich freiwillig zu engagieren. Das gleiche gelte für Menschen mit Behinderungen und Migranten. Etwa 29 Millionen Menschen hierzulande haben ein Ehrenamt - sei es bei der Feuerwehr, der Kirche, im Sportverein oder in Selbsthilfegruppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 09:15 Uhr