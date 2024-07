Kabinett berät im Kloster Weltenburg über Hochwasser

Kehlheim: Knapp sieben Wochen nach Ende des Hochwassers in Bayern will sich das Kabinett am Vormittag mit dem Schutz vor solchen Naturkatastrophen befassen. Dazu kommt es im Kloster Weltenburg zusammen, das beim Hochwasser 1999 schwer beschädigt worden war. Danach wurden 4,5 Millionen Euro in den Schutz der Klosteranlage gesteckt. Durch diese Vorrichtungen wurden nun größere Schäden beim Hochwasser im Juni verhindert. Der verzögerte Bau von Flutpoldern als effektive Hochwasserschutzmaßnahme dürfte bei der Kabinettssitzung ein Thema sein. Von den 1999 beschlossenen sieben Flutpolderprojekten wurden in Bayern bislang erst zwei verwirklicht. Wann zum Beispiel mit der Fertigstellung der Donau-Polder zu rechnen ist, kann das Umweltministerium bislang nicht sagen.

