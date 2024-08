Justizminister rät Deutschen von Reisen nach Russland ab

Berlin: Justizminister Buschmann hat vor Reisen nach Russland gewarnt. Er sagte dem "Stern", er rate dringend allen davon ab, sich ohne zwingende Notwendigkeit in ein Land zu begeben, in dem niemand sicher sei. Mit Blick auf den Gefangenenaustausch zwischen westlichen Staaten und Russland sagte Buschmann, er glaube nicht, dass der Deal das Risiko erhöht habe. In dem Land gab es nach seinen Worten auch vor dem Austausch schon keine Sicherheit mehr. Er verwies auf die Ermordung von knapp 40 Journalisten in der Amtszeit von Kremlchef Putin. Buschmann sagte, er könne niemandem die Sorge nehmen, dass Putin weitere politische Gefangene macht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2024 08:00 Uhr