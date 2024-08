Juso-Chef Türmer rechnet mit Ende der Ampel-Koalition nach der Wahl

Berlin: Juso-Chef Türmer rechnet mit dem Aus für die Ampel-Koalition nach der nächsten Bundestagswahl. Im Deutschlandfunk sagte Türmer, er denke nicht, dass die FDP den Einzug in den Bundestag schaffen werde. Die Aussage von Grünen-Parteichef Nouripour zur Ampel, die er als Übergangsregierung nach der Ära Merkel bezeichnete, sind für Türmer kein gutes Zeichen. Damit versuche man schwarz-grün vorzubereiten. Die Jungsozialisten würden trotzdem nicht für ein vorzeitiges Ende der Ampel werben, so Türmer. Das sei unverantwortlich. Er appellierte an die SPD, sich nicht permanent von der FDP erpressen zu lassen. Seiner Ansicht nach wollen die Liberalen nur noch blockieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 09:00 Uhr