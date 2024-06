Jury spricht Sohn von US-Präsident Biden des illegalen Waffenbesitzes schuldig

Wilmington: Im Prozess gegen den Sohn von US-Präsident Joe Biden wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffenrecht haben die Geschworenen Hunter Biden in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß verkündet die Richterin zu einem späteren Zeitpunkt. Dem 54-Jährigen drohen bis zu 25 Jahre Haft. In dem Prozess in der Stadt Wilmington im Bundesstaat Delaware war Hunter Biden zur Last gelegt worden, bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 22:00 Uhr