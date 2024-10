Junger Mann stürzt bei Berchtesgaden mit Auto 20 Meter tief

Berchtesgaden: Ein 20-Jähriger aus Niederbayern ist gestern am Roßfeld mit seinem Auto zwanzig Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann aus Vilsbiburg, der mit drei Freunden zum Driften angereist war, blieb unverletzt. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Weil sein 400 PS starkes Auto getunt war, ist laut Polizei die Betriebserlaubnis erloschen. Auch die Freunde des Mannes müssen mit einer Strafe rechnen, ihr Auto war ebenfalls unzuässig getunt. Die Rossfeld-Panoramastraße wird immer wieder von Autofreaks für illegale Rennen und Driftmanöver genutzt.

