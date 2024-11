Junge Liberale fordern Rücktritt von FDP-Generalsekretär

Berlin: Die Nachwuchs-Organisation der FDP hat Generalsekretär Djir-Sarai zum Rücktritt aufgefordert. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, schreibt bei X, Djir-Sarai trage die politische Verantwortung für die Inhalte und die Ausrichtung der Partei. Das gestern öffentlich gewordene Papier mit Szenarien für einen Ausstieg aus der Ampel-Koalition sei - so Brandmann wörtlich - "einer liberalen Partei unwürdig". Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch FDP-Mitglieder müssten den Eindruck gewinnen, über Wochen getäuscht worden zu sein. In dem Papier werden martialische Worte wie "D-Day" und "Feldschlacht" benutzt. Um 11:30 Uhr will sich Generalsekretär Djir-Sarai bei einer Pressekonferenz äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2024 11:00 Uhr