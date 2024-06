Julian Assange macht Deal mit US-Justiz

London: Julian Assange ist offenbar frei. Das teilte die Enthülungsplattform Wikileaks mit. Weiter heißt es, Assange habe das Hochsicherheitsgefängnis in London verlassen und sei auch bereits aus Großbritannien ausgeflogen. Mehrere Medien berichten, dass Assange einen Deal mit den US-Justizbehörden ausgehandelt hat. Demnach bekannte sich der Wikileaks-Gründer in einem der Anklagepunkte schuldig; die Strafe dafür würde als verbüßt gelten und er könne nach Australien zurückkehren. - Assange saß fünf Jahre in dem Gefängnis und kämpfte bis zuletzt gegen seine Auslieferung an die USA. Dort wird ihm vorgeworfen, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben und damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Vor seiner Haft verbrachte Assange sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.06.2024 01:00 Uhr