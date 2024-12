Jugendlicher wegen Anschlagsplanung in Brandenburg in Gewahrsam

Potsdam: In Brandenburg hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen, der möglicherweise einen politisch motivierten Anschlag geplant hat. Wie die Ermittler jetzt mitteilten, nahmen sie ihn bereits am ersten Weihnachtstag im Landkreis Teltow-Fläming in Gewahrsam. Die Hinweise beim Staatsschutz hätten sich an Heiligabend verdichtet, so dass die Ermittler tags darauf zu der Razzia bei dem Jugendlichen ausrückten. Um wen es sich bei dem Jugendlichen handelt, was genau er geplant und welches politische Motiv er gehabt haben soll, teilte die Polizei wegen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 20:00 Uhr